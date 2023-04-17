Суспільство

Омікрон-варіант коронавірусу діагностовано у всіх областях України

17 Квітня 2023 21:43
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коронавірус

Варіант коронавірусу омікрон діагностують вже у пацієнтів по всій Україні. Про це повідомив Центр громадського здоров’я.

“Референс-лабораторія діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ (…) цього тижня підтвердила циркуляцію варіанта Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 у всіх областях країни”, – констатують у ЦГЗ.

Також у центрі нагадали, що, приміром, минулого тижня омікрон-варіант коронавірусу SARS-CoV-2 було виявлено у пацієнтів по всій країні, крім Кіровоградської області, де його було виявлено у відібраному зразку стічної води.

На тлі поширеності омікрона у ЦГЗ поінформували, що цей варіант коронавірусу клінічно переноситься пацієнтами легше, але він передається швидше. Крім того, у ЦГЗ закликали українців вакцинуватися від коронавірусу.

Загалом з початку пандемії COVID-19 в Україні виявлено понад п’ять мільйонів випадків захворюваності коронавірусом, з яких летально закінчилися понад 108 тисяч, ще понад 4,88 мільйона випадків заражень завершилися одужанням пацієнтів, підрахували в ЦГЗ.


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