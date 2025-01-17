Спорт

Олімпійський призер Ілля Ковтун змінить спортивне громадянство
17 Січня 2025 21:18
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Ілля Ковтун / Фото: НОК України
Ілля Ковтун / Фото: НОК України

Срібний призер Олімпіади-2024 зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун планує змінити спортивне громадянство. Він подав документи на отримання громадянства Хорватії, про що повідомив головний тренер місцевої збірної Владімір Маджаревич в інтерв’ю для Jutarnji List.

Ковтун вже отримав дозвіл від федерації спортивної гімнастики Хорватії на виступи за цю країну, залишилось лише отримати паспорт для завершення процесу зміни громадянства.

“Є два варіанти: перший — він отримує громадянство, оскільки є топатлетом, необхідним хорватському спорту; другий — як українець, що має особливі умови для отримання громадянства за пришвидшеною процедурою у Хорватії та ЄС”, – сказав Маджаревич.

У разі, якщо Ковтун остаточно змінить спортивне громадянство, то має два варіанти для дебюту за збірну Хорватії. Якщо в Україні дозволять гімнасту одразу перейти у Хорватію, то він зможе виступити вже на головних стартах 2025 року — за інших обставин пропустить як Євро, так і чемпіонат світу у цьому сезоні.

“Очікуємо на проблеми, бо Україна, очевидно, добровільно його не відпустить. Є різні варіанти, найгірший, що може статися, наскільки ми розуміємо — рік карантину та паузи від виступів у міжнародних змаганнях”, – додав тренер.


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