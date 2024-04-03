Суспільство

Окупати вдарили по Донеччині: є поранені

3 Квітня 2024 09:49
обстріл, донецька область
Наслідки обстрілу / Telegram

Окупанти обстріляли місто Миколаївка Донецької області, внаслідок чого троє людей дістали поранення.  

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура в Telegram

“2 квітня 2024 року, близько 21:40, окупаційна армія РФ обстріляла місто Миколаївку. В результаті влучання засобів ураження по житловій забудові дістали тілесні ушкодження двоє чоловіків 43 та 57 років, а також 48-річна жінка”. 

Повідомляється, що з осколковим пораненням, контузією та забоями постраждалих доставили до медичного закладу. Також окупанти пошкодили приватні й багатоквартирні житлові будинки, зупинка громадського транспорту та автомобілі.

Наразі прокурори встановлюють тип озброєння та фіксують наслідки російської атаки.


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