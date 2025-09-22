Окупанти змінили тактику та посилили штурми під Покровськом: що відомо

Російські війська активізували штурми Покровська, застосовуючи тактику проникнення невеликих груп та масове використання дронів. У ЗСУ запевняють, що ситуація перебуває під контролем, а оборона посилюється додатковими загородженнями та дистанційним мінуванням.

Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Домінуючою тактикою противника стає інфільтрація – спроби проникнути невеликими групами, оминаючи передові позиції наших військових”, – йдеться у заяві корпусу.

Днями група окупантів зуміла просочитися в один із населених пунктів Покровської агломерації. Українські військові знищили противника, загрози накопичення сил ворога станом на зараз немає.

“Одночасно противник здійснює цілодобову розвідку, тримає високу інтенсивність застосування БпАК по позиціях наших військ. Щоденно фіксується робота до 600 ворожих FPV та ударних дронів.”, – йдеться в повідомленні.

Українські військові дистанційно мінують шляхи просування окупантів, використовують вогневі групи та дрони, а у разі необхідності створюють додаткові інженерні загородження.

Як зазначили у корпусі, дії українських військових спрямовані не лише на зупинку просування ворога, а й на збереження життя захисників.