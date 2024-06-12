Суспільство

Окупанти завдали по Києву комбінованого удару
12 Червня 2024 07:08
київ, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

У ніч на середу ворог завдав по Києву комбінованого удару – на ракетами, дронами та балістикою.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

“Ворог завдав чергового ракетного удару по столиці!  Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА.

Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику”.

Повідомляється, що повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в були знищені!

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.


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