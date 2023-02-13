Техно

Окупанти запустили повітряні кулі, можливо, для виснаження ППО

13 Лютого 2023 07:22
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ппо

Військові РФ запустили кілька повітряних куль із кутовими відбивачами, заявили в Telegram представники Повітряних сил ЗС України.

За їх даними, було також використано безпілотний розвідувальний апарат. По ньому спрацювала система протиповітряної оборони українського оперативного повітряного командування “Схід”, наголошувалося в повідомленні. “Результат уточнюється”, – зазначили у Повітряних силах ЗС України.

При цьому, за їхніми відомостями, інформація про застосування ЗС РФ дронів-камікадзе Shahed увечері 12 лютого на Дніпропетровщині не відповідає дійсності.

Раніше представник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив: “Можливо, це не такі повітряні кулі, як були в США, але можливо повітряні кулі теж почали запускати, щоб виснажувати ППО або заради будь-якої іншої мети”.

Кутовий відбивач – пристрій, що посилає випромінювання, що потрапило в нього, у зворотному напрямку. Воно може застосовуватися для відбиття оптичних та радіохвиль.


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