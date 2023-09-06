Суспільство

Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій, з вісьмома Калібрами на борту

6 Вересня 2023 21:41
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ракети

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій, на борту якого, імовірно, вісім крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

“Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат “адмірал Ессен” може бути споряджений 8 ракетами типу “Калібр”, – ідеться у повідомленні.

Військові наголошують: рівень ракетної загрози залишається високим, за сигналом повітряної тривоги необхідно переходити в укриття.


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