Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій, з вісьмома Калібрами на борту

Росія вивела на бойове чергування в Чорне море надводний ракетоносій, на борту якого, імовірно, вісім крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це Сили оборони півдня України повідомили в Телеграмі.

“Знов надвечір в Чорне море на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій. Фрегат “адмірал Ессен” може бути споряджений 8 ракетами типу “Калібр”, – ідеться у повідомленні.

Військові наголошують: рівень ракетної загрози залишається високим, за сигналом повітряної тривоги необхідно переходити в укриття.