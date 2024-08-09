Суспільство

Окупанти вночі вдарили по Харківщині: є поранені 
9 Серпня 2024 09:30
читать на русском →
обстріл, Харківщина
Наслідки обстрілу / Telegram

9 серпня армія рф чотири рази атакувала населені пункти Харківської області, є поранені.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Телеграмі

За його словами, в селі Слобожанське Харківського району внаслідок російського обстрілу поранення отримав 46-річний чоловік.

В селищі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу росіян з реактивних систем залпового вогню пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, а також газові мережі.

У місті Куп’янськ російські військові завдали поранень 44-річному чоловіку.

У селищі Борова Ізюмського району внаслідок російського обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджені три приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

Як зазначив очільник ОДА, минулої доби, 8 серпня, у Куп’янську внаслідок обстрілу горів двоповерховий магазин. Також унаслідок другого обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний та 44-річний чоловік. 

У селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району минулої доби внаслідок російського обстрілу горів дах приватного будинку.

У селі Піски-Радківські Ізюмського району 8 серпня через російський обстріл горіла хвойна підстилка на площі 2 га.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
9 Серпня 2024 10:16

“Події у Курській області відповідають політиці США” – Сабріна Сінгх
9 Серпня 2024 09:30

Окупанти вночі вдарили по Харківщині: є поранені 
9 Серпня 2024 09:13

ППО знищила вночі 27 “Шахедів” 
9 Серпня 2024 08:51

У Липецькій області РФ внаслідок атаки дронів загорівся військовий аеродром
9 Серпня 2024 07:50

Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Липецьк
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки