Росіяни атакували FPV-дроном мопед на Харківщині: двоє загиблих

Сьогодні, 4 серпня, близько 14:00, окупанти вбили на Харківщині двох цивільних. Росіяни вдарили з повітря по чоловіку та жінці на мопеді.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

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“На дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка”, — розповіли в поліції.

Внаслідок удару обидві жертви загинули на місці від отриманих поранень

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.