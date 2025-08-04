        Суспільство

        Росіяни атакували FPV-дроном мопед на Харківщині: двоє загиблих

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 20:57
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        Російський дрон із вибухівкою / Фото ілюстративне: ITAR-TASS/IMAGO
        Російський дрон із вибухівкою / Фото ілюстративне: ITAR-TASS/IMAGO

        Сьогодні, 4 серпня, близько 14:00, окупанти вбили на Харківщині двох цивільних. Росіяни вдарили з повітря по чоловіку та жінці на мопеді.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

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        “На дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка”, — розповіли в поліції.

        Внаслідок удару обидві жертви загинули на місці від отриманих поранень

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.


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