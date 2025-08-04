Росіяни атакували FPV-дроном мопед на Харківщині: двоє загиблих

Сьогодні, 4 серпня, близько 14:00, окупанти вбили на Харківщині двох цивільних. Росіяни вдарили з повітря по чоловіку та жінці на мопеді.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
“На дорозі у Вовчанській громаді російський FPV-дрон влучив у мопед, на якому пересувалися цивільні чоловік і жінка”, — розповіли в поліції.
Внаслідок удару обидві жертви загинули на місці від отриманих поранень
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.