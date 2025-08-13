Окупанти влаштували полювання на медиків та цивільних у двох областях

На Херсонщині та Донеччині мішенню російських дронів стали легкові авто та машина швидкої допомоги. Внаслідок обстрілів одна людина загинула.

Про це повідомили в МВС України.

У Бериславському районі Херсонської області російський БпЛА влучив у легковий автомобіль. Загинула одна людина, одна жінка поранена. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні. Внаслідок удару спалахнула машина “швидкої”.

На Донеччині російський дрон влучив у легковик із трьома людьми. Авто з’їхало в кювет. Двох чоловіків витягли поліцейські, третього — деблокували рятувальники та передали медикам.