Окупанти від початку війни вбили на Харківщині 56 дітей

Станом на 28 вересня 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Харківської області поранено 180 дітей, загинуло — 56.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ювенальні прокурори Харківщини продовжують збирати доказів воєнних злочинів з боку окупантів для покарання винних за скалічені долі найменших українців.

Як повідомлялось, 17 вересня близько 12:30 російські військові завдали ракетний удар по житловому масиву у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків. Від отриманих травм у лікарні померла 11-річна дівчинка.

22 вересня внаслідок обстрілів в Куп’янську поранення отримали 3 людей, в тому числі 2 дітей — хлопчик і дівчинка по 7 років.

27 вересня у Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки «Іскандеру». Росіяни забрали життя 15-річної дівчинки.