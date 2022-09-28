Кримінал

Окупанти від початку війни вбили на Харківщині 56 дітей

28 Вересня 2022 12:29
23
прокуратура

Станом на 28 вересня 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Харківської області поранено 180 дітей, загинуло — 56.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Ювенальні прокурори Харківщини продовжують збирати доказів воєнних злочинів з боку окупантів для покарання винних за скалічені долі найменших українців.

Як повідомлялось, 17 вересня близько 12:30 російські військові завдали ракетний удар по житловому масиву у м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку будинків. Від отриманих травм у лікарні померла 11-річна дівчинка.

22 вересня внаслідок обстрілів в Куп’янську поранення отримали 3 людей, в тому числі 2 дітей — хлопчик і дівчинка по 7 років.

27 вересня у Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки «Іскандеру». Росіяни забрали життя 15-річної дівчинки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
28 Вересня 2022 12:29
23

Окупанти від початку війни вбили на Харківщині 56 дітей
28 Вересня 2022 14:33
17

СБУ повідомила про підозру Пушиліну, Сальдо і Балицькому
28 Вересня 2022 13:59
34

Зеленський повернув акциз на моторне паливо
28 Вересня 2022 13:26
37

Тим, хто розстрілював цивільних у Гостомелі, оголошено про підозру
28 Вересня 2022 12:09
53

ЄС засудив “референдуми” на окупованих територіях України
Останні новини
усі новини