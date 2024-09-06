Суспільство

Окупанти вдарили по селищу на Херсонщині: є поранена
6 Вересня 2024 11:35
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обстріл, херсонщина
Ілюстративне фото / AP

Армія рф атакувала селище Комишани на Херсонщині, поранена 72-річна жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Телеграмі.

«Близько 10:00 окупаційні війська атакували Комишани», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під ворожий удар потрапила 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення попереку.

В ОВА інформують, що потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення 21 серпня у передмісті Херсона – селищі Кіндійка – внаслідок скидання росіянами вибухівки на автомобіль.


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