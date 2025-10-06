        Суспільство

        Окупанти вдарили по “Новій пошті” на Донеччині: згоріли посилки на мільйон гривень

        Галина Шподарева
        6 Жовтня 2025 08:21
        читать на русском →
        Пожежа після удару по відділенню "Нової пошти" на Донеччині / Фото: "Нова пошта"
        Пожежа після удару по відділенню "Нової пошти" на Донеччині / Фото: "Нова пошта"

        Увечері 5 жовтня російські військові завдали удару по відділенню “Нової пошти” в Донецькій області. Спалахнула пожежа – вогонь повністю знищив приміщення.

        Про це повідомила пресслужба “Нової пошти”.

        “5 жовтня близько 18:40 через ворожий обстріл було знищене відділення “Нової пошти” на Донеччині”, – йдеться у повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        У момент обстрілу відділення було зачинене, тому жоден із працівників не постраждав.

        Знищено 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн гривень.

        “Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування”, – зазначили у компанії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини