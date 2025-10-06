Окупанти вдарили по “Новій пошті” на Донеччині: згоріли посилки на мільйон гривень

Увечері 5 жовтня російські військові завдали удару по відділенню “Нової пошти” в Донецькій області. Спалахнула пожежа – вогонь повністю знищив приміщення.

Про це повідомила пресслужба “Нової пошти”.

“5 жовтня близько 18:40 через ворожий обстріл було знищене відділення “Нової пошти” на Донеччині”, – йдеться у повідомленні.

У момент обстрілу відділення було зачинене, тому жоден із працівників не постраждав.

Знищено 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн гривень.

“Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування”, – зазначили у компанії.