Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю: є постраждала

26 Березня 2024 08:46
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нікополь
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці російська армія двічі вдарила по Нікополю, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно”, – зазначив він.

Також, Лисак повідомив, що ввечері окупанти атакували дроно-камікадзе Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше – вдарили по Червоногригорівській. Застосували важку артилерію.


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