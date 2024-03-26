Окупанти вдарили по Нікополю: є постраждала

Вранці російська армія двічі вдарила по Нікополю, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На ранок під ворожим артобстрілом двічі опинявся Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно”, – зазначив він.

Також, Лисак повідомив, що ввечері окупанти атакували дроно-камікадзе Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Пізніше – вдарили по Червоногригорівській. Застосували важку артилерію.