У Нікополі через артобстріл РФ загинули дві жінки, семеро людей поранені

У Нікополі внаслідок російського артилерійського обстрілу загинули дві людини, ще семеро отримали поранення. Серед постраждалих — двоє поліцейських, на місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, сьогодні близько 11-ї години армія РФ здійснила артилерійський обстріл приватного сектору на береговій лінії та багатоповерхових будинків у центральній частині Нікополя.

Внаслідок ворожого удару посеред вулиці загинули дві жінки. Особу однієї з них встановлено — це жінка 1987 року народження, дані другої загиблої наразі з’ясовуються. Важкі поранення отримала 66-річна мати загиблої, її у критичному стані госпіталізували до обласного медичного закладу. Також акубаротравми дістали двоє поліцейських.

Під час наступних обстрілів поранення отримали ще четверо цивільних — двоє чоловіків та двоє жінок віком 60 і 72 роки. Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та автотранспорт. Остаточні наслідки ударів встановлюють слідчі.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України. Крім того, до чергової частини Нікопольського районного управління поліції продовжують надходити повідомлення про наслідки ворожих атак. Зокрема, за одним із них під час учорашніх обстрілів постраждав 44-річний чоловік.