Окупанти вдарили по Нікополю: палає великий магазин

Російська армія здійснила артобстріл Нікополя. Внаслідок цього загорівся великий магазин. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Масштабна пожежа у Нікополі. Через ворожий артобстріл зайнявся великий магазин. Вогонь охопив 4 тис. кв. м. На щастя, без жертв», – написав Лисак.

За його словами, окрім цього удару, агресор цілив по райцентру ще двічі за день. Не тільки з важкої артилерії, а й дроном-камікадзе.

Постраждала літня жінка. Лікуватиметься вона вдома. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували. Пошкоджені 6 приватних осель, 3 господарські споруди, авто і лінія електропередач.

Лисак додав, що безпілотник російська армія спрямувала і на Марганецьку громаду. Люди вціліли.