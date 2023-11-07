Суспільство

Окупанти вдарили по Нікопольському району

7 Листопада 2023 09:11
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нікополь, обстріл

З вечора понеділка 6 листопада російські війська тричі вдарили по Нікопольському району з важкої артилерії, внаслідок чого є поранений та руйнування. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

“Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. 

У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. 

Пошкоджений храм. Понівечені 7 приватних будинків, господарська споруда, 2 авто. А ще – лінія електропередач та газогони”. 

Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Там ніхто не постраждав.


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