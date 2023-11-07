Окупанти вдарили по Нікопольському району

З вечора понеділка 6 листопада російські війська тричі вдарили по Нікопольському району з важкої артилерії, внаслідок чого є поранений та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

“Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії.

У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Пошкоджений храм. Понівечені 7 приватних будинків, господарська споруда, 2 авто. А ще – лінія електропередач та газогони”.

Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Там ніхто не постраждав.