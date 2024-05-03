Суспільство

Окупанти вдарили по Миколаївщині: пошкоджено об’єкт інфраструктури

3 Травня 2024 08:46
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миколаїв, обстріли
Ілюстративне фото / Getty Images

Внаслідок обстрілу російською армією Миколаївщини з артилерії, мінометів, та ракетою типу Х-59 було пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

2 травня о 14:28 російські війська атакували один з районів Миколаївщини ракетою типу Х-59. Внаслідок цього пошкоджень зазнав обʼєкт промислової інфраструктури. На відкритій території сталося займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Загиблих немає.

Також 2 травня о 08:30, 13:10 та зранку 3 травня о 05:59 армія РФ здійснила артилерійський та мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.


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