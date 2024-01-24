Окупанти вдарили по місту Гірник на Донеччині, є загиблі

Російські війська 24 січня близько 16:00 накрили вогнем місто Гірник Донецької області, двоє людей загинули, ще 9 постраждалих.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, МВС

“За попередніми даними, окупанти завдали удар по місту ракетою. Точний вид озброєння наразі встановлюється.

Засіб ураження поцілив по території приватного сектору, внаслідок чого загинули двоє жінок 66 та 84 років”.

Постраждали, за даними прокуратури, 8 людей, серед яких 16-річний хлопець. Його госпіталізували до лікарні у вкрай важкому стані.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Пошкоджені будинки та автомобіль.

Оновлено о 21:00: В МВС повідомили, що кількість поранених зросла до 9, серед них двоє дітей 2007 року народження. Пошуково-рятувальну операцію завершено.

Три будинки зруйновані повністю, ще десятки пошкоджені.