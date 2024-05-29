Окупанти вдарили по Краснопіллю, є загиблі

Вранці, 29 травня окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Краснопілля Сумської області, внаслідок чого двоє людей загинули.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, “Суспільне”.

“Ворог вкотре вчинив злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 29 травня з території РФ було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинуло дві людини, троє – отримали поранення.

Також було пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби.

В Сумській ОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.