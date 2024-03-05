Суспільство

Окупанти вдарили по Красногорівці на Донеччині: є загиблий

5 Березня 2024 17:43
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обстріл, донецька область
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Getty Images

Внаслідок ворожого обстрілу Красногорівки на Донеччині сьогодні загинув 72-річний чоловік.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

«Людина загинула внаслідок обстрілу Красногорівки. Сьогодні зранку росіяни щільно обстрілювали місто з артилерії — смертельне поранення отримав 72-річний чоловік», – написав очільник області.

За словами Філашкіна, на території Донеччини наразі залишаються 524 тис. мешканців. Від початку повномасштабного вторгнення РФ з Донецької області евакуйовано понад 1 млн 355 тис. людей, з них понад 164 тисячі дітей.

Керівник ОВА знову закликав всіх цивільних евакуюватися з Донеччини.


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