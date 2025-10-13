Окупанти вдарили по Костянтинівці КАБами та дронами: двоє людей загинули

Сьогодні, 13 жовтня, у місті Костянтинівці Донецької області внаслідок російських атак FPV-дронами загинули двоє людей. Ще троє цивільних зазнали поранень.

Про це повідомив керівник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Двоє людей загинули внаслідок влучання дрона у легковий автомобіль із місцевими жителями. Ще двоє людей зазнали поранень і самостійно звернулися по медичну допомогу в сусідній Дружківці.

Під час іншої атаки дістав поранення ще один чоловік, який також пересувався автомобілем. Постраждалий самостійно дістався лікарні у Краматорську.

Близько 12:00 13 жовтня окупанти двічі атакували Костянтинівку авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Поранено одну цивільну людину. Також пошкоджено фасади чотирьох багатоповерхівок і легковий автомобіль. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще одна людина.