        Суспільство

        Окупанти вдарили по Костянтинівці КАБами та дронами: двоє людей загинули

        Галина Шподарева
        13 Жовтня 2025 22:13
        читать на русском →
        Постраждалий через удари росіян по Костянтинівці / Фото: Сергій Горбунов
        Сьогодні, 13 жовтня, у місті Костянтинівці Донецької області внаслідок російських атак FPV-дронами загинули двоє людей. Ще троє цивільних зазнали поранень.

        Про це повідомив керівник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

        Двоє людей загинули внаслідок влучання дрона у легковий автомобіль із місцевими жителями. Ще двоє людей зазнали поранень і самостійно звернулися по медичну допомогу в сусідній Дружківці.

        Під час іншої атаки дістав поранення ще один чоловік, який також пересувався автомобілем. Постраждалий самостійно дістався лікарні у Краматорську.

        Близько 12:00 13 жовтня окупанти двічі атакували Костянтинівку авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Поранено одну цивільну людину. Також пошкоджено фасади чотирьох багатоповерхівок і легковий автомобіль. За попередніми даними, під завалами може перебувати ще одна людина.

        Наслідки ударів КАБ по Костянтинівці / Фото: Сергій Горбунов

