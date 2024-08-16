Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранена

Вночі окупанти атакували житловий будинок у селищі Антонівка Херсонської області, в результаті чого була поранена 65-річна місцева жителька.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Херсонської ОВА.

“Опівночі російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці. Внаслідок ворожої атаки постраждала 65-річна місцева жителька”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жінка отримала вибухову травму, забій голови та гомілки. Вона самостійно звернулася до лікарні. Нині їй надають необхідну медичну допомогу.