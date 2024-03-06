Політика

Окупанти вдарила по Одесі, коли там перебував з візитом прем’єр Греції

6 Березня 2024 15:44
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греція, одеса
Кіріакос Міцотакіс / Getty Images

Армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі, коли місто відвідував з візитом прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Про це пише УП з посиланням на грецьке видання Protothema.

Видання стверджує, що ціллю російських військ був кортеж президента України Володимира Зеленського – вибух стався, коли він знаходився за 150 метрів від місцеперебування грецької делегації на чолі з Міцотакісом.

Джерела видання запевняють, що ніхто з грецької делегації не постраждав.

“Немає жодних проблем з безпекою прем’єр-міністра та грецької делегації”, – заявили офіційні урядові джерела.

“Ми всі в порядку”, – сказав раніше у коментарі виданню державний міністр Греції Ставрос Папаставру.

Потужний вибух в Одесі стався незадовго до зустрічі прем’єр-міністра Греції з президентом України. У регіоні одразу ж було оголошено повітряну тривогу.


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