Окупанти вбили 50 священнослужителів і зруйнували близько 700 церков за час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти за час війни вбили 50 священнослужителів і зруйнували близько 700 церков.

Про це глава Української держави заявив в інтерв’ю СBN.

“Росіяни ставляться до українських церков так само, як і до шкіл. У всіх окупованих регіонах вони цілеспрямовано знищували храми та навчальні заклади, прагнучи стерти будь-які сліди. Багатьох священників вони взяли в полон або вбили. Загалом було вбито 50 священнослужителів, і ми маємо докази їхніх катувань. Чим вони завинили? Тим, що служили Богу й людям, а не патріарху Кірілу чи їхній церкві,” — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що храми часто стають мішенню російських атак.

“Що їм дало знищення близько 700 церков? Вони обстрілювали їх ракетами та бомбами, а на окупованих територіях — просто підпалювали,” — додав Президент.