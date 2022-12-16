Окупанти укріплюють лінію оборони між Херсонщиною й Кримом, – Генштаб

Противник продовжує укріплювати лінію оборони на кордоні Херсонської області та Автономної республіки Крим.
Посилює також оборону та охорону об’єктів водопостачання до тимчасово окупованої території Криму, зокрема Північнокримського каналу, повідомляють у Генштабі.
Для цього додатково направлені підрозділи мобілізованих з Краснодарського краю.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.
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