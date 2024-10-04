Окупанти стратили 93 українських полонених на фронті – офіс генпрокурора 

Російські військові нехтуючи законами та звичаями війни, стратили 93 військовополонених ЗСУ.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафон, передає”Укрінформ“.

“Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою”.

Як зазначається, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у 2024 році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли “відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік”, зазначив керівник “департаменту війни”.

Крім того, 3 жовтня знову з’явилася інформація про страту українського військовополоненого.

“У Telegram-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження”.