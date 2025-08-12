Окупанти скинули ФАБ-250 на житлові будинки на Донеччині: двоє загиблих

11 серпня, близько 22:55, військові РФ здійснили атаку на місто Білозерське у Покровському районі Донецької області. Під ударами ФАБ-250 з УМПК опинився житловий квартал. Двоє людей загинули, семеро зазнали поранень.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих травм загинули. Поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію.

В місцях влучань пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.