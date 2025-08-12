        Суспільство

        Окупанти скинули ФАБ-250 на житлові будинки на Донеччині: двоє загиблих

        Галина Шподарева
        12 Серпня 2025 10:00
        Зруйнований будинок у Білозерському / Фото: Донецька обласна прокуратура
        11 серпня, близько 22:55, військові РФ здійснили атаку на місто Білозерське у Покровському районі Донецької області. Під ударами ФАБ-250 з УМПК опинився житловий квартал. Двоє людей загинули, семеро зазнали поранень.

        Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

        Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих травм загинули. Поранень зазнали троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої, контузію.

        В місцях влучань пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість автомобілів.

        Наслідки авіаудару по Білозерському / Фото: Донецька обласна прокуратура

