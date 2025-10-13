Окупанти скинули два КАБи на Харків: влучили по території лікарні, є постраждалі

Увечері 13 жовтня Харків зазнав двох ударів керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю на території медзакладу, автомобілі, відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, під ударами опинилися два райони міста – Слобідський та Салтівський, де на місці влучання спалахнула пожежа.

“Маємо інформацію про влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд”, – написав Терехов.

Станом на 22:20 відомо про чотирьох постраждалих. Унаслідок вибухів пошкоджено щонайменше 12 приватних автомобілів. Також після ударів по місту у деяких районах та передмісті зникло світло.

“Внаслідок ударів по місту частково знеструмлені три райони Харкова”, – уточнив мер.