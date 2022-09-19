Окупанти розбили кам’яні половецькі баби під Ізюмом

Російські військові розбили у місті Ізюм на Харківщині відому визначну пам’ятку – кам’яні половецькі баби. Про це повідомив журналіст Віталій Школьний на своїй сторінці Facebook.

Він зазначив, що скульптури датовані IX-XIII століттям та були розташовані на горі Кременець.

“Половецькі баби в Ізюмі на горі Кременець. Вистояли понад тисячу років. Такі вони зараз після втечі окупаційних військ”, – написав він.

Половецькі баби – надгробні кам’яні статуї половців (кипчаків, куманів), пам’ятки сакрального мистецтва ІХ-ХІІІ ст. Вони символізували предків і ставилися у спеціально споруджених їм святилищах на вершинах високих курганів чи пагорбів.