Політика

Окупанти просуваються під Авдіївкою – ISW

19 Листопада 2023 09:22
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ISW, авдіївка

Російські війська продовжи наступ на Авдіївку Донецької області та мають незначне просування.

Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як свідчать фото, російські загарбники незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні на південно-східній околиці Авдіївки.

Американські аналітики, посилаючись на російських “військкорів”, припускають, що російські війська контролюють 60 відсотків промислової зони і що частина Авдіївського коксохімічного заводу все більше стає спірною “сірою зоною”. Також вони стверджували, що російські війська нібито захопили кілька позицій біля ресторану “Царська охота” на південь від Авдіївки та продовжують наступ на південь від терикону на північний схід від Авдіївки.

“Росіяни повідомляли, що вони розвивають успіхи біля залізниці на північ від Авдіївки та зміцнюють контроль над позиціями поблизу Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), зазначивши, що українські війська не відступили з промислової зони на південний схід від Авдіївки. Інший російський “військкор” заявив, що бої тривають переважно в напрямку Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу”, – йдеться у повідомленні ISW.

Тим часом український Генштаб поінформував, що Сили оборони відбили російські напади на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), Степового та Авдіївки; на південь від Тоненького; та біля Кераміки (14 км на північний захід від Авдіївки).

Аналітики опублікували заяву речника українського Таврійського угруповання військ полковника Олександра Штупуна про те, що вони очікують на третю хвилю штурму Авдіївки, і незабаром можуть посилити артилерійську підготовку до штурму.

“За останні дві доби російські війська на Авдіївському напрямку не застосовували активну важку військову техніку, зменшили використання авіації в цьому районі та все більше використовують піхоту”, – цитують висловлювання аналітики.


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