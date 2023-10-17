Окупанти продовжують щодня втрачати десятки одиниць бронетехніки

Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.10.23 орієнтовно склали: