Суспільство

Окупанти продовжують щодня втрачати десятки одиниць бронетехніки

17 Жовтня 2023 08:23
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війна

Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 289430 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків – 4979 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин – 9405 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 6936 (+26) од.;
  • РСЗВ – 814 од.;
  • засоби ППО – 547 од.;
  • літаків – 318 од.;
  • вертольотів – 317 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11) од.;
  • крилаті ракети – 1533 (+2) од.;
  • кораблі/катери – 20 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22) од.;
  • спеціальна техніка – 982 (+1) од.

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