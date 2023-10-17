Окупанти продовжують щодня втрачати десятки одиниць бронетехніки

Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 289430 (+800) осіб ліквідовано;
- танків – 4979 (+14) од.;
- бойових броньованих машин – 9405 (+20) од.;
- артилерійських систем – 6936 (+26) од.;
- РСЗВ – 814 од.;
- засоби ППО – 547 од.;
- літаків – 318 од.;
- вертольотів – 317 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5291 (+11) од.;
- крилаті ракети – 1533 (+2) од.;
- кораблі/катери – 20 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9293 (+22) од.;
- спеціальна техніка – 982 (+1) од.