Політика

Окупанти продають кримську “квартиру Зеленських”

21 Жовтня 2023 19:28
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крим

Окупаційна влада Криму повідомила, що 30 жовтня відбудеться аукціон з продажу квартири президента України Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської в Ялті. Стартова ціна – понад 240 тисяч євро.

Про це повідомили російські пропагандисти агентства ТАСС.

Майно, яке було оформлене на Олену Зеленську, було виставлено на аукціон зі стартовою ціною 24,6 млн російських рублів (242 875 євро за поточним курсом).

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 26 жовтня, учасники повинні будуть внести заставу в розмірі 50% початкової стартової ціни.

Пропагандисти наголошують, що президентське подружжя ніколи не проживало в цій нерухомості, а лише зробило косметичний ремонт, пофарбувавши стіни.

У квартирі Зеленських є вітальня з панорамним видом, спальня, ванна кімната та кухня відкритого плану з обідньою зоною. Згідно з тим же джерелом, квартира не мебльована і неелектрифікована.

Помешкання розташоване на 5-му поверсі будинку, з балкона відкривається вид на Чорне море та Лівадійський палац.


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