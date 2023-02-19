Окупанти почали скидати воду з Каховської ГЕС

Російські окупанти спускають воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати підвищеним рівень води нижче у Дніпрі. Це несе небезпеку навіть для Києва.

Про це повідомив заступник директора Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк у прямому ефірі, інформує 24 Канал. До речі, зараз рівень води впав на два метри.

За словами Яцюка, скидання води з ГЕС має величезні наслідки для промислового комплексу, зосередженого у басейні Дніпра. До того ж навіть є загрози для Києва.

“У Дніпрі є 6 водосховищ, які пов’язані правилами експлуатації. Найбільші – це Каховське та Кременчуцьке. Під загрозу потрапляє 70% населення України”, – розповів експерт.

Яцюк зауважив, що зараз потрібно думати, як стабілізувати рівень води.