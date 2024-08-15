Окупанти перекидають з України тилові підрозділи й резерви у Курську область 

Підрозділи Національної гвардії відбили 19 російських атак, найактивніше окупанти штурмують Желанне, Гродівку та Воздвиженку на Покровському напрямку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

“Цієї доби в районі виконання задач нашими підрозділами на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Йдеться передусім про піхоту противника, якою він намагався штурмувати позиції. Взагалі по східних напрямках, по ОСУВ «Хортиця», військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема, і на півночі Харківщини”, – сказав він.

Музичук зауважив, що попри ситуацію у Курській області у РФ, інтенсивність бойових дій на території України не спадає. За його словами, “перекидаючи підрозділи на Курщину, противник передусім використовує тилові підрозділи та резерви”.

Речник НГУ також зауважив, що активність ворожої бронетехніки залишається високою. Він додав, що цієї доби на Лиманському, Куп’янському та Покровському напрямках зафіксували дії із застосуванням бронетехніки. Музичук наголосив, що воєнна активність охоплює понад 10 населених пунктів на Покровському напрямку, а райони населених пунктів Желанне, Гродівка та Воздвиженка ворог намагається штурмувати найбільше.