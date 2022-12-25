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Окупанти обстрілюють звільнені міста для залякування людей, – Генштаб

25 Грудня 2022 20:31
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генштаб

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області, повідомляють у Генштабі.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка – Донецької.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це – Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь – Дніпропетровської.

Російські окупанти, з метою залякування, продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега річки Дніпро. Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.


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