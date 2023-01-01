Окупанти обстрілювали Харківщину з мінометів та артилерії: дісталося Куп’янську

Минулої доби російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини.

Як зазначив начальник Харківської ОВА, під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

В районі населеного пункту Лиман Другий ворог посилив контррозвідувальні заходи. Окупанти розшукують проукраїнськи налаштоване населення.

У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.

На лінії зіткнення Сили оборони України ведуть бої з ворогом, щоденно завдаючи окупантам нових втрат.