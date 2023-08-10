Окупанти обстріляли Запоріжжя

Росіяни знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram.

“Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.

Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія.

Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв”.

За даними Куртєва, на місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі і загиблий.

“На превеликий жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним і близьким. Також вже відомо про п’ятьох постраждалих”, – додав він.