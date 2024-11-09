Кримінал

Окупанти обстріляли село на Харківщині: постраждав мирний мешканець
9 Листопада 2024 12:40
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дергачі, обстріли
Ілюстративне фото / Фото Харківська обласна прокуратура

Сьогодні близько 10:20 війська рф здійснили артилерійський обстріл с. Прудянка, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Господар – 60-річний чоловік – зазнав гострої реакції на стрес.

Також пошкоджено приватні домоволодіння, авто.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.


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