Окупанти обстріляли село на Харківщині: постраждав мирний мешканець

Сьогодні близько 10:20 війська рф здійснили артилерійський обстріл с. Прудянка, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Господар – 60-річний чоловік – зазнав гострої реакції на стрес.
Також пошкоджено приватні домоволодіння, авто.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.