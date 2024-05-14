Окупанти не зможуть досягти значних результатів на Харківщині – Держдеп США

Армія РФ, яка намагається просуватися у Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі.

Про це заявив заступник речника Держдепу США Веданта Патела на брифінгу.

За його словами, у США очікують, що росіяни упродовж наступних тижнів намагатимуться просуватися вперед на Харківщині, і, можливо, досягнуть певних успіхів, але не значних.

“Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії”.

Він підкреслив, що США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.