Окупанти намагались відновити втрачене положення в районі Андріївки та Вербового – Генштаб

Російські окупанти намагались відновити втрачене положення в районі Андріївки на Бахмутському напрямку та Вербового на Запоріжжі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу на фронті відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни не вели наступальних дій, продовжували перегрупування військ.

Армія РФ намагалась відновити втрачене положення в районі Андріївки на Бахмутському напрямку, де наші захисники відбили 5 атак.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 13 атак противника.

Окупанти вели безуспішні штурмові дії на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, там українські захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та 3 засоби протиповітряної оборони противника.