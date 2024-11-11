Окупанти на Курщині розстріляли двох українських полонених 

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин, розстрілявши двох беззбройних українських військовополонених у Курській області Росії.

Про цей інцидент повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram. За його інформацією, російські війська, ймовірно, впритул розстріляли щонайменше двох українських військовополонених на території Курської області.

Лубінець наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що серйозно порушує Женевську конвенцію та норми міжнародного гуманітарного права.

Омбудсман додав, що направив листи до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину, вчиненого російськими військовими.