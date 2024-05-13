Суспільство

Окупанти мають тактичний успіх у Вовчанську – Генштаб

13 Травня 2024 07:34
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Вовчанськ, зсу, генштаб
Ілюстративне фото / Getty Images

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, у боях за Вовчанськ ворог має тактичний успіх.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Оліникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе”.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, з яких 14 – ще тривають.

У повідомленні зазначається, що ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

“Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними  втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх.

Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону”.

Генштаб додає, що захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат.

“Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів”.


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