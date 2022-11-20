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Окупанти готують провокації на кордонах, – Генштаб

20 Листопада 2022 12:55
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генштаб

На кордоні з Росією та Білоруссю загарбники готують провокації та проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляють у Генштабі.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи у бойовій готовності. Є вірогідність, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території російської федерації та республіки білорусь.

У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії.


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