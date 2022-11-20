Окупанти готують провокації на кордонах, – Генштаб

На кордоні з Росією та Білоруссю загарбники готують провокації та проникнення диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляють у Генштабі.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи у бойовій готовності. Є вірогідність, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території російської федерації та республіки білорусь.

У прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії.