Суспільство

Окупанти досі не розпочала ремонт штабу ЧФ РФ після удару ЗСУ

23 Грудня 2023 16:34
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Севастополь

Через три місяці після атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі російська влада досі не розпочала його ремонт. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT_Anderson.

На знімках можна побачити будівлю, яка залишається пошкодженою внаслідок атаки. Аналітик зазначив, що за минулий час росіяни так і не розпочали відновлювальні роботи.

«Мені було цікаво подивитися, чи розпочався ремонт у штаб-квартирі ЧФ, але, схоже, нічого не було зроблено. Навколо нього припарковано безліч машин, цікаво, чи використовується частина з них? – написав він.

22 вересня було здійснено ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Будівля зазнала значних пошкоджень. Російська влада і військові заявляли, що в ході атаки збили п’ять ракет.


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