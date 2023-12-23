Окупанти досі не розпочала ремонт штабу ЧФ РФ після удару ЗСУ

Через три місяці після атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі російська влада досі не розпочала його ремонт. Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT_Anderson.

На знімках можна побачити будівлю, яка залишається пошкодженою внаслідок атаки. Аналітик зазначив, що за минулий час росіяни так і не розпочали відновлювальні роботи.

«Мені було цікаво подивитися, чи розпочався ремонт у штаб-квартирі ЧФ, але, схоже, нічого не було зроблено. Навколо нього припарковано безліч машин, цікаво, чи використовується частина з них? – написав він.

22 вересня було здійснено ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Будівля зазнала значних пошкоджень. Російська влада і військові заявляли, що в ході атаки збили п’ять ракет.