Окупанти атакували Суми ударними дронами: є влучання та загиблі

У ніч на 21 жовтня армія рф атакувала “Шахедом” приватні житлові будинки у Сумах, є загиблі.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко у Telegram, в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, “Суспільне“, Сумська ОВА у Telegram.

Дрозденко повідомив, що внаслідок російської атаки було зафіксовано влучання у житлові будинки.

За його словами, тривають роботи з ліквідації наслідків. Для координації заходів завтра почне працювати Штаб з ліквідації НС.

В.о. міського голови Сум повідомив, що внаслідок влучання в будинок одна людина доправлена до лікарні.

У Сумах через російський удар “Шахедом” по житловому сектору загинули люди

Вночі 22 жовтня ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БПЛА “Шахед”, по приватному житловому сектору міста Суми.

За попередньою інформацією, є загиблі цивільні люди. На місці влучання працюють аварійно-рятувальні служби.