Окупанти атакували місто Суми: виникла пожежа, постраждали люди

У ніч на 30 серпня окупанти здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум, постраждали люди.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

В результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Інформація про наслідки уточнюється.