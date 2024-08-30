Суспільство

Окупанти атакували місто Суми: виникла пожежа, постраждали люди
30 Серпня 2024 07:30
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обстріл, суми
Ілюстративне фото / AP

У ніч на 30 серпня окупанти здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум, постраждали люди.

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. 

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. 

В результаті ворожого удару є потерпілі.

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Інформація про наслідки уточнюється.


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