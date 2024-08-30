Окупанти атакували місто Суми: виникла пожежа, постраждали люди

У ніч на 30 серпня окупанти здійснили авіаційний удар по цивільній інфраструктурі Сум, постраждали люди.
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.
Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
В результаті ворожого удару є потерпілі.
Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Інформація про наслідки уточнюється.