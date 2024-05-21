Суспільство

Окупанти атакували Харків: є постраждалі

21 Травня 2024 07:08
харків, дрони
Шахед / Getty Images

У ніч на вівторок окупанти атакували у Харків, внаслідок чого четверо людей постраждало.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, “Суспільне“.

“Було чути вибух у Харкові. Над містом “Шахеди”, будьте обережні”.

Синєгубов також попередив, про атаку безпілотників.

Очевидці розповіли, що у Харкові виникла пожежа через атаку російських безпілотників.

За словами Терехова, внаслідок ворожої атаки “Шахедів” на Харків постраждали приватні будинки. Там пожежі. Інформація щодо жертв та поранених уточнюється.

Терехов повідомив, що наразі відомо про трьох постраждалих – усім вже надано медичну допомогу. 

На місці пожеж працюють усі відповідні служби та волонтери. 

За його словами, є попередня інформація про удар “Шахедом” по одному з улюблених місць відпочинку містян.

Синєгубов написав, що кількість посдтраждалих зросла до чотирьох. В усіх – гостра реакція на стрес. Є пожежі у приватних будинках та гаражах.


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