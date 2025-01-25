Окупанти атакували Харків безпілотниками: у частині міста зникло світло, виникла пожежа

Вдень 25 січня росіяни вдарили по Харкову кількома безпілотниками, зафіксовані удари в трьох районах. В частині районів зникло світло.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Один з ударів зафіксовано в Холодногірському районі. За попередніми даними, зникло світло в районі Сортировки та Центрального ринку.

“Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян”, – написав Терехов.

Ще одне влучання дрона, попередньо, БпЛА “Молнія”, зафіксовано у Шевченківському районі.

“За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа”, – повідомив Терехов.

Мер Харкова повідомив про ймовірність повторні удари по місту.

Оновлено о 14:20. Третій удар прийшовся по Київському району міста. Як повідомив Терехов, на даний час інформації про постраждалих немає.

Оновлено о 14:35. У Шевченківському районі пошкоджено сім авто, інформації про постраждалих не надходило.