Окупанти 16 разів атакували прикордоння Сумщини

Вночі та вранці армія рф 16 разів обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області, поранено людину.

Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

“Вночі та зранку росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Ямпільська, Конотопська громади”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, ворог ударив дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух), здійснив мінометний обстріл (9 вибухів) Есманьської громади. По Конотопській громаді росіяни здійснили ракетний удар (1 вибух). По Білопільській громаді – пуск авіабомб КАБ (3 вибухи). У Шалигинській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи), кулеметний обстріл (10 черг). По Краснопільській громаді росіяни здійснили удар боєприпасом “Ланцет”, одна цивільна людина поранена, також вели мінометний (4 вибухи) та обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів). У Хотінській громаді зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів), у Свеській громаді – пуск авіабомб КАБ (3 вибухи). По Ямпільській громаді ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (3 вибухи).